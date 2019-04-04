Житель Тольятти из ненависти угнал у знакомого «шестерку»

СЕГОДНЯ 09:10 2019-04-04T09:10:18+03:00

Молодой человек похитил машину приятеля, пока тот был в магазине

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В Тольятти сотрудники ППС по горячим следам задержали похитителя чужой «шестерки». Машину угнали, пока ее владелец находился в магазине. Сумма ущерба составила 28 тысяч рублей.

- Мужчина предположил, что машину мог украсть его знакомый, с которым он недавно поссорился. Вскоре эта информация подтвердилась. Исчезнувшее авто полицейские нашли возле дома предполагаемого злоумышленника, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Дома подозреваемого не оказалось, поэтому его пришлось немного поискать. Вскоре полицейским удалось его найти. По данным стражей порядка, злоумышленником оказался 22-летний местный житель, который ранее был судим за имущественные преступления. Молодой человек рассказал, что пошел на преступление из-за личной неприязни к потерпевшему. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Что касается похищенной машины, то полицейские вернули ее владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU