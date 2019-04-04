Ледяная пещера, Каменный город и много развлечений: самарцев приглашают в круиз по Волге и Каме

СЕГОДНЯ 09:49 2019-04-04T11:35:20+03:00

В Перми путешественников ждет 11-часовая стоянка с экскурсиями по городу и загород.

Теплоход «Федор Достоевский» пройдет мимо Казани, Елабуги, Чайковского, Сарапула, Нижнекамска и остановится на 11 часов в Перми

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Жителей Самарской области приглашают в круиз по Волге и Каме до Пермского края на теплоходе «Федор Достоевский». Длится путешествие восемь дней и семь ночей и стоит от 36 900 рублей. Ближайшие даты - 20.06.2019 - 28.06.2019.

При этом весь март и апрель на круиз действует скидка 12%.

- Пермский край - это страна непроходимой тайги на севере и зеленых полей на юге, край богатых природных ресурсов и старинных уральских городов. Приглашаем отправиться с нами в этот удивительный регион, расположенный на стыке Европы и Азии на наших комфортабельных теплоходах, - приглашает туристическая фирма «Спутник-Гермес».

За девять дней теплоход «Федор Достоевский» пойдет мимо Казани, Елабуги, Чайковского, Перми, Сарапула и Нижнекамска. В Перми путешественников ждет 11-часовая стоянка с экскурсиями по городу и загород. Например, в Кунгурскую ледяную пещеру с подземными озерами или в Каменный город, который привлекает целителей и шаманов.

Кроме того, на борту теплохода всех желающих будут ждать классические концерты, интересные арт-программы, творческие мастер-классы, шоу талантов, тревэл-шоу в духе «Орла и Решки» и многое другое.

Узнать подробности круиза, а также забронировать его (или любой другой круиз) можно на сайте «Спутник-Гермес».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU