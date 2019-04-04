В Самарской области мужчину отправили на обязательные работы за игнорирование детей

СЕГОДНЯ 10:00 2019-04-04T10:00:20+03:00

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В Самарской области привлекли к ответственности мужчину, который несколько месяцев не платил алименты своим детям и задолжал им более 273 тысяч рублей.

- Мужчина является трудоспособным, но не стремился устроиться на работу, чтобы переводить деньги на содержание детей. В итоге в отношении должника был составлен административный протокол «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Суд назначил ему 20 часов обязательных работ, - сообщили в УФССП по Самарской области.

Как отмечают в ведомстве, если мужчина и дальше продолжит уклоняться от уплаты алиментов, то ему будет грозить уже уголовная ответственность — лишение свободы на срок до 1 года.

ИСТОЧНИК KP.RU