2019-04-04T10:09:43+03:00
Спорт

Миодраг Божович: «К сожалению, «Крылья» пропускали каждый раз после того, как имели хороший момент для взятия ворот. Мы не заслужили такого поражения»

Главный тренер самарской команды прокомментировал поражение от «Оренбурга»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Миодраг Божович.Миодраг Божович.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Наставник «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение команды от «Оренбурга» в перенесенном матче 16 тура Российской премьер-лиги. Напомним, «КС» уступили со счетом 1:3. Единственный мяч в составе волжан забил Рамиль Шейдаев с пенальти.

- Как мы и ожидали, сегодня было трудно. К сожалению, «Крылья» пропускали каждый раз после того, как имели хороший момент для взятия ворот, - приводит слова Божовича пресс-служба «Крыльев». - В начале забивать должны были мы, но потом «привезли» себе пенальти. Потом счет сравняли, снова должны были забивать, но пропустили еще. «Возвращаться» в игру после третьего мяча было трудно. Мы не заслужили такого поражения.

Следующий матч «КС» снова проведут на выезде – 6 апреля против «Краснодара».

ИСТОЧНИК KP.RU

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