В Самаре похитителю люков придется 200 часов трудиться на благо города

СЕГОДНЯ 10:18 2019-04-04T10:18:15+03:00

Мужчина похищал люки и сдавал их в пункты приема металла / Фото: РКС-Самара

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В Самаре наказали похитителя канализационных люков. Им оказался житель одного из сел Красноармейского района.

- Мужчина приехал в областную столицу летом прошлого года на заработки, но в итоге занялся кражей люков. Он похищал их, а затем сдавал в пункт приема металла. Четыре этих люка принадлежали нашей компании, - рассказали представители «РКС-Самара».

В марте этого года мужчина предстал перед судом. Он признал свою вину. Поскольку он нигде не работает, то наказывать штрафом его не стали. Суд назначил ему обязательные работы. Мужчине придется провести на благо города 200 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU