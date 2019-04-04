В Самарской области водитель «Нивы» влетел в стоящую маршрутку
В среду, 3 апреля, около 10:00 на трассе Самара — Бугуруслан в Кинельском районе произошло ДТП. Там столкнулись автомобиль «Нива» и пассажирский автобус.
- 26-летний водитель автомобиля «Лада 212140» двигался со стороны Самары в направлении Бугуруслана. В пути следования он въехал в стоящую маршрутку марки Hyundai, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
В результате случившегося водитель «Нивы» получил различные травмы. Медики оказали ему необходимую помощь, а потом направили на амбулаторное лечение. По данным сотрудников ГИБДД, в момент аварии водитель легковушки был трезв. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU