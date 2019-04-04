В Самарской области водитель «Нивы» влетел в стоящую маршрутку

СЕГОДНЯ 12:11 2019-04-04T12:11:10+03:00

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В среду, 3 апреля, около 10:00 на трассе Самара — Бугуруслан в Кинельском районе произошло ДТП. Там столкнулись автомобиль «Нива» и пассажирский автобус.

- 26-летний водитель автомобиля «Лада 212140» двигался со стороны Самары в направлении Бугуруслана. В пути следования он въехал в стоящую маршрутку марки Hyundai, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося водитель «Нивы» получил различные травмы. Медики оказали ему необходимую помощь, а потом направили на амбулаторное лечение. По данным сотрудников ГИБДД, в момент аварии водитель легковушки был трезв. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU