2019-04-04T12:11:10+03:00
Происшествия

В Самарской области водитель «Нивы» влетел в стоящую маршрутку

Мужчине понадобилась помощь медиков
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В среду, 3 апреля, около 10:00 на трассе СамараБугуруслан в Кинельском районе произошло ДТП. Там столкнулись автомобиль «Нива» и пассажирский автобус.

- 26-летний водитель автомобиля «Лада 212140» двигался со стороны Самары в направлении Бугуруслана. В пути следования он въехал в стоящую маршрутку марки Hyundai, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося водитель «Нивы» получил различные травмы. Медики оказали ему необходимую помощь, а потом направили на амбулаторное лечение. По данным сотрудников ГИБДД, в момент аварии водитель легковушки был трезв. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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