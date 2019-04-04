И.о. главы департамента туризма Самарской области стала Аксана Чтецова
В департаменте туризма Самарской области появился временный руководитель. Пока исполнять обязанности главы ведомства будет Аксана Чтецова, которая является заместителем руководителя. Об этом сообщил глава регионального министерства культуры Сергей Филиппов.
- Аксана Чтецова исполняет обязанности главы департамента туризма со 2 апреля. Уже скоро будет назначен постоянный руководитель, - отметил чиновник.
Напомним, что предыдущий руководитель ведомства Михаил Мальцев покинул свой пост 1 апреля. Это был его последний рабочий день в ведомстве. Он сам решил уйти с этой должности, которую он занимал на протяжении 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU