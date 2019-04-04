И.о. главы департамента туризма Самарской области стала Аксана Чтецова

СЕГОДНЯ 12:31 2019-04-04T12:31:58+03:00

Аксана Чтецова уже давно работает в ведомстве на посту заместителя руководителя Фото: vk.com

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В департаменте туризма Самарской области появился временный руководитель. Пока исполнять обязанности главы ведомства будет Аксана Чтецова, которая является заместителем руководителя. Об этом сообщил глава регионального министерства культуры Сергей Филиппов.

- Аксана Чтецова исполняет обязанности главы департамента туризма со 2 апреля. Уже скоро будет назначен постоянный руководитель, - отметил чиновник.

Напомним, что предыдущий руководитель ведомства Михаил Мальцев покинул свой пост 1 апреля. Это был его последний рабочий день в ведомстве. Он сам решил уйти с этой должности, которую он занимал на протяжении 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU