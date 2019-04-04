В Самаре инспекторы ГИБДД помогли беременной женщине вовремя добраться до роддома

СЕГОДНЯ 12:50 2019-04-04T12:53:07+03:00

Семейная пара попала в затор на дороге и могла не успеть доехать до медучреждения

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В Самаре сотрудники ГИБДД помогли семейной паре, которая попала в утренний затор на дорогах, вовремя добраться до больницы. У женщины начались роды, и ее муж, опасаясь, что не успеет довезти ее до роддома, решил обратиться за помощью к полицейским, которые несли службу в районе улицы Шоссейной.

- Все произошло в утренний час пик 29 марта. Инспектор полка ДПС лейтенант полиции Федор Роенко, понимая, что на счету каждая минута, решил доставить семейную пару до ближайшего роддома. Он благополучно сопроводил автомобиль с роженицей до медучреждения и передал ее врачам. Буквально через 15 минут у женщины родилась дочь, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Малышку назвали Варварой. Недавно ее вместе с мамой выписали из роддома. Там их встречали не только родственники, но и полицейские. Они пожелали молодой семье здоровья, безопасных дорог и вручили подарки. А счастливые родители, в свою очередь, поблагодарили стражей порядка за своевременно оказанную помощь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/701193" frameborder="0"></iframe> В Самаре полицейские помогли роженице вовремя добраться до больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU