Обогрели и напоили чаем: в Самарской области пожарные спасли двоих тонущих рыбаков
Желание порыбачить едва не закончилось для двоих жителей Самарской области трагедией. Днем во вторник, 2 апреля, мужчины чуть не утонули на Кутулукском водохранилище в районе села Богдановка.
-Около 14:30 нам поступило сообщение о том, что нужна помощь двоим тонущим рыбакам. Не теряя ни минуты, на место на пожарной машине отправились четверо сотрудников пожарно-спасательной части № 153. По приезду они обнаружили двоих мужчин, которые находились на льду в 1 км от берега, - сообщили в центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайной ситуации Самарской области.
Пожарные, вооружившись лестницей-штурмовкой, лестницей-палкой и спасательной веревкой, добрались через камыши по льду к попавшим в беду рыбакам. Они вытащили мужчин на твердый лед и оказали им необходимую помощь. После этого спасатели доставили рыбаков в пожарную часть, обогрели их, напоили горячим чаем и вызвали скорую помощь. После того, как медики осмотрели пострадавших, они отказались от госпитализации и уехали домой.
ИСТОЧНИК KP.RU