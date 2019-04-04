2019-04-04T13:23:04+03:00
Происшествия

Обогрели и напоили чаем: в Самарской области пожарные спасли двоих тонущих рыбаков

Мужчины оказались на тонком льду в километре от берега
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пожарные вызволили рыбаков с помощью спасательных веревок и лестницПожарные вызволили рыбаков с помощью спасательных веревок и лестницФото: Архив "КП"
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Желание порыбачить едва не закончилось для двоих жителей Самарской области трагедией. Днем во вторник, 2 апреля, мужчины чуть не утонули на Кутулукском водохранилище в районе села Богдановка.

-Около 14:30 нам поступило сообщение о том, что нужна помощь двоим тонущим рыбакам. Не теряя ни минуты, на место на пожарной машине отправились четверо сотрудников пожарно-спасательной части № 153. По приезду они обнаружили двоих мужчин, которые находились на льду в 1 км от берега, - сообщили в центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайной ситуации Самарской области.

Пожарные, вооружившись лестницей-штурмовкой, лестницей-палкой и спасательной веревкой, добрались через камыши по льду к попавшим в беду рыбакам. Они вытащили мужчин на твердый лед и оказали им необходимую помощь. После этого спасатели доставили рыбаков в пожарную часть, обогрели их, напоили горячим чаем и вызвали скорую помощь. После того, как медики осмотрели пострадавших, они отказались от госпитализации и уехали домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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