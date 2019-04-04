2019-04-04T13:52:35+03:00
Общество

«Всех малышей переведут в другие сады»: в Самаре закрывается детский сад № 290

Родители воспитанников дошкольного учреждения на Мориса Тореза в шоке о того, что им придется возить детей в другие районы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Родители хотят, чтобы их детей распределили группами в ближайшие к дому детские садыРодители хотят, чтобы их детей распределили группами в ближайшие к дому детские садыФото: Архив "КП"
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В Самаре с 15 апреля закроется детский сад № 290, который находится на улице Мориса Тореза, 83. Дело в том, что его признали аварийным, и теперь около 300 воспитанников дошкольного учреждения отправят по другим детсадам.

- Наших детей хотят распределить по 2-3 человека в разные сады города. Это огромный стресс для детей и всех нас. Мы просим вас о помощи, найти возможность перевести нас группой с нашими воспитателями. Младшие и средние группы только привыкли друг к другу и подружились. Их нельзя разделять, - обратились родители воспитанников детсада № 290 в Твиттере к главе города Елене Лапушкиной и губернатору Дмитрию Азарову.

По словам обеспокоенных родителей, здание детского сада на Мориса Тореза планируют закрыть на капитальный ремонт. Он продлится около 90 дней, однако родители опасаются, что по истечению этого срока дошкольное заведение не откроется, и им придется возить детей в другие сады.

- У многих родителей нет машин, и добираться до детских садов в отдаленных районах с сохранением при этом рабочих мест - очень проблематично. Помогите, пожалуйста, в выделении средств на капремонт нашего сада, чтобы он смог работать и дальше, - попросили помощи у властей родители.

Как сообщили в департаменте образования Самары, сегодня вечером, 4 апреля, представители ведомства приедут в детский сад и проведут встречу с родителями воспитанников. Там чиновники ответят на все их вопросы и прокомментируют сложившуюся ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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