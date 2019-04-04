2019-04-04T14:10:35+03:00
Происшествия

«Сработала пожарная сигнализация»: в Самаре из ТЦ «Мега» эвакуировали около 400 человек

К счастью, тревога оказалось ложной
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самара lifeФото: Самара lifeФото: vk.com
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Днем в четверг, 4 апреля, в торговом центре «Мега», который находится на 24 км Московского шоссе в Самаре, сработала пожарная сигнализация. Из здания срочно вывели всех посетителей и сотрудников, и вскоре к нему подтянулись несколько пожарных машин.

На место происшествия выезжали 7 спецмашин / Фото: Артем Веселов Фото: vk.com

На место происшествия выезжали 7 спецмашин / Фото: Артем ВеселовФото: vk.com

- Вызов на пульт дежурного поступил в 13:57. На место происшествия выезжали 28 пожарных и 7 единиц техники. Из ТЦ были эвакуированы около 400 человек. Проверка показала, что это была ложная тревога, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Всех посетителей и арендаторов уже запустили в здание. Сейчас торговый центр работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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