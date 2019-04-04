2019-04-04T14:16:44+03:00
Умные вещи

Телеканал UFC ТВ начинает вещание в «Интерактивном ТВ» и сервисе Wink от «Ростелекома»

Канал начнет вещание с показа турнира UFC Fight Night
Кирилл КАРИМОВ
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Новый круглосуточный канал будет полностью посвящен UFC — крупнейшей международной организации по смешанным единоборствам. На момент запуска он станет единственным в мире тематическим каналом UFC.

UFC ТВ на эксклюзивной основе будет транслироваться в «Интерактивном ТВ» компании «Ростелеком» на кнопке 600, также он будет доступен на мультимедийной платформе Wink. Абонентская база «Интерактивного ТВ» превышает 5,2 миллиона домохозяйств по всей России.

Канал начнет вещание с показа турнира UFC Fight Night: Олейник vs Оверим в Санкт-Петербурге, который состоится 20 апреля. На новом телеканале будут доступны прямые трансляции всех турниров UFC, а также их повторы в прайм-тайм, чтобы фанаты не пропустили ни минуты мероприятий. Помимо этого, в эфире появятся программы собственного производства, записи ранее прошедших боев, интервью и обзоры, посвященные деятельности UFC.

«Мы собрали весь мир UFC на одной кнопке. Если раньше фанатам приходилось смотреть турниры на разных платформах, то сейчас, включив канал UFC ТВ, они в любое время суток найдут качественный интересный контент про смешанные единоборства. Все самые яркие бои в прямом эфире, лучшие аналитические программы и обзоры — теперь российским зрителям они доступны на одном канале в высоком цифровом качестве и с хорошим переводом», — подчеркнул директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

«Запуск телеканала UFC ТВ — это новая веха в истории промоушена в России и СНГ. Теперь все фанаты ММА смогут смотреть турниры в высоком качестве на своих телевизорах. В последние месяцы в России был запущен русскоязычный YouTube-канал UFC, а также был адаптирован глобальный сайт промоушена, благодаря чему в России появилось больше качественной информации о UFC», — комментирует вице-президент UFC по России Андрей Громковский.

Первые зрители UFC ТВ увидят бой россиянина Алексея Олейника, девятого номера в тяжелой весовой категории, с ветераном UFC Алистаром Оверимом. Генеральный беттинговый партнер телеканала UFC ТВ — Париматч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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