Самарская ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-11» успешно стартовала с Байконура

СЕГОДНЯ 14:46 2019-04-04T14:46:42+03:00

Цель этого полета — доставка топлива и воды на МКС

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В четверг, 4 апреля, в 14:01 по московскому времени с космодрома Байконур стартовала самарская ракета-носитель «Союз-2.1а».

- Запуск ракеты с грузовым кораблем «Прогресс МС-11» прошел успешно. Первая ступень ракеты штатно отделилась примерно через две минуты полета, вторая — через 4 минуты 47 секунд, - сообщили в Роскосмосе.

Как отметили в пресс-службе госкорпорации, в настоящее время грузовой корабль успешно выведен на целевую орбиту. Он должен состыковаться с Международной космической станцией по «сверхкороткой» схеме (через 3 часа и 24 минуты) в 17: 25 по московскому времени. Корабль доставит на МКС топливо, воду и другие необходимые грузы.

ИСТОЧНИК KP.RU