Самарская ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-11» успешно стартовала с Байконура
В четверг, 4 апреля, в 14:01 по московскому времени с космодрома Байконур стартовала самарская ракета-носитель «Союз-2.1а».
- Запуск ракеты с грузовым кораблем «Прогресс МС-11» прошел успешно. Первая ступень ракеты штатно отделилась примерно через две минуты полета, вторая — через 4 минуты 47 секунд, - сообщили в Роскосмосе.
Как отметили в пресс-службе госкорпорации, в настоящее время грузовой корабль успешно выведен на целевую орбиту. Он должен состыковаться с Международной космической станцией по «сверхкороткой» схеме (через 3 часа и 24 минуты) в 17: 25 по московскому времени. Корабль доставит на МКС топливо, воду и другие необходимые грузы.
ИСТОЧНИК KP.RU