Уйдут около 800 человек: стало известно, каких работников сократит самарский РКЦ «Прогресс»

СЕГОДНЯ 15:11 2019-04-04T15:27:49+03:00

В минтруде уже пообещали, что всем уволенным сотрудникам найдут новую работу

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В четверг, 4 апреля, депутаты Самарской губернской думы провели выездное совещание на заводах Безымянки по поводу сокращения работников. Представители «Кузнецова» увольнения не подтвердили, а вот «Прогресс» действительно планирует сократить около 800 человек.

- Завод «Прогресс» собирается уволить с основного производства 400 работников. 200 человек сократят с производства шприцов, еще 100 сотрудников — с автокомпонентов и 100 — с других. Минтруд утверждает, что всех трудоустроит, - рассказал депутат губдумы Михаил Матвеев.

По словам председателя комитета по промышленности Вячеслава Малеева, не исключено, что работников предприятий будут сокращать и дальше. Он считает, что это неизбежно, как следствие прогресса технологий.

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ИСТОЧНИК KP.RU