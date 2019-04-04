2019-04-04T15:27:51+03:00
Общество

В Самаре из-за перекрытия улицы Утевской изменится схема движения автобусов № 76

Сейчас там идут ремонтные работы на канализационном коллекторе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Предполагается, что автобусы будут ездить по измененной схеме в течение месяцаПредполагается, что автобусы будут ездить по измененной схеме в течение месяца
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В Самаре временно скорректируют схему движения автобуса № 76. Это связано с ремонтными работами на канализационном коллекторе диаметром 700 мм на улице Утевской в районе пожарной части.

- Закрыт участок дороги по улице Утевской от улицы Уральской до улицы Хасановской. Проезд там будет ограничен до 4 мая 2019 года, - сообщили в пресс-службе городской мэрии.

В связи с этим автобусы № 76 в прямом и обратном направлении будут пока ходить следующим образом: по улице Утевской, по дороге вдоль домов №№ 34-38 на улице Уральской, по улице Уральской, по Новокуйбышевскому шоссе и далее по своему маршруту. Жителей Самары просят быть внимательнее и заранее планировать маршруты своего следования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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