В Самаре из-за перекрытия улицы Утевской изменится схема движения автобусов № 76
В Самаре временно скорректируют схему движения автобуса № 76. Это связано с ремонтными работами на канализационном коллекторе диаметром 700 мм на улице Утевской в районе пожарной части.
- Закрыт участок дороги по улице Утевской от улицы Уральской до улицы Хасановской. Проезд там будет ограничен до 4 мая 2019 года, - сообщили в пресс-службе городской мэрии.
В связи с этим автобусы № 76 в прямом и обратном направлении будут пока ходить следующим образом: по улице Утевской, по дороге вдоль домов №№ 34-38 на улице Уральской, по улице Уральской, по Новокуйбышевскому шоссе и далее по своему маршруту. Жителей Самары просят быть внимательнее и заранее планировать маршруты своего следования.
ИСТОЧНИК KP.RU