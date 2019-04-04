«Это мой долг — бороться со злом»: в Тольятти студент-боец скрутил преступника, порезавшего человека ножом

СЕГОДНЯ 15:46 2019-04-04T15:46:08+03:00

Молодой человек учится в университете и занимается боевыми искусствами / Фото: ГУ МВД по Самарской области

Молодой человек обезоружил злоумышленника и удерживал его до приезда полицейских

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Недавно возле одного из торговых павильонов, расположенных на улице Мира в Тольятти, произошло преступление. Там неизвестный в ходе конфликта несколько раз ударил ножом местного жителя, а затем попытался скрыться. Свидетелем этого происшествия стал студент Алиназар Бодуров. Он не растерялся и скрутил преступника.

- Молодой человек догнал убегающего мужчину, обезоружил его, задержал, а потом удерживал до приезда полицейских, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

На днях молодого человека пригласили в полицию, чтобы поблагодарить за помощь при задержании преступника. Начальник У МВД по Тольятти Хейрулла Ахмедханов лично вручил парню благодарственное письмо.

- Это мой долг - защищать слабых и бороться со злом во всех его проявлениях. Банальные слова, но я считаю, что на моем месте так поступил бы каждый мужчина, - отметил Алиназар Бодуров.

Добавим, что молодой человек учится в Тольяттинском государственном университете. Он занимается боевыми искусствами в одном из местных спортивных клубов и неоднократно занимал первые места на соревнованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU