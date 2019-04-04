«Это мой долг — бороться со злом»: в Тольятти студент-боец скрутил преступника, порезавшего человека ножом
Недавно возле одного из торговых павильонов, расположенных на улице Мира в Тольятти, произошло преступление. Там неизвестный в ходе конфликта несколько раз ударил ножом местного жителя, а затем попытался скрыться. Свидетелем этого происшествия стал студент Алиназар Бодуров. Он не растерялся и скрутил преступника.
- Молодой человек догнал убегающего мужчину, обезоружил его, задержал, а потом удерживал до приезда полицейских, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
На днях молодого человека пригласили в полицию, чтобы поблагодарить за помощь при задержании преступника. Начальник У МВД по Тольятти Хейрулла Ахмедханов лично вручил парню благодарственное письмо.
- Это мой долг - защищать слабых и бороться со злом во всех его проявлениях. Банальные слова, но я считаю, что на моем месте так поступил бы каждый мужчина, - отметил Алиназар Бодуров.
Добавим, что молодой человек учится в Тольяттинском государственном университете. Он занимается боевыми искусствами в одном из местных спортивных клубов и неоднократно занимал первые места на соревнованиях.
ИСТОЧНИК KP.RU