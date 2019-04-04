В Самаре открывается речная грузопассажирская переправа до Рождествено
Суда будут ходить трижды в день
Грузовая линия заработает с 5 апреляФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В пятницу, 5 апреля, откроется речная грузопассажирская переправа между Самарой (Октябрьский пуск) и селом Рождествено.
- Из Самары суда будут отправляться в 8:00, 14:00 и 18:00, а из Рождествено — в 6:00, 12:30 и 16:30, - сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.
Напомним, что с 4 апреля между Самарой и Рождествено были запущены пассажирские перевозки на теплоходах. Стоимость взрослого билета — 80 рублей, детского — 40 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU