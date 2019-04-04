2019-04-04T16:20:59+03:00
Происшествия

В Самаре экс-председателя ТСЖ уличили в хищении денег жильцов за «коммуналку»

Женщина успела присвоить себе 115 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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На бывшую главу ТСЖ завели уголовное делоНа бывшую главу ТСЖ завели уголовное дело
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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении бывшего председателя ТСЖ в Советском районе. Женщину подозревают в хищении коммунальных платежей.

- Проверка показала, что с 2014 по 2016 год экс-председатель правления ТСЖ получала от жительницы одного из домов деньги за коммунальные услуги, а затем выдавала ей квитанции об оплате. Однако на самом деле женщина эти средства в кассу не вносила и распоряжалась ими по личному усмотрению, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Таким образом бывший председатель ТСЖ успела похитить 115 тысяч рублей. По данному факту в отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием служебного положения». Сейчас его расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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