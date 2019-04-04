2019-04-04T17:11:18+03:00
Общество

Самарцам пригрозили штрафами за сорванные астры и тюльпаны

За уничтожение редких растений на территории региона предусмотрен штраф до 2,5 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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В регионе будут проводиться специальные рейды по выявлению любителей редких цветовВ регионе будут проводиться специальные рейды по выявлению любителей редких цветовФото: Архив "КП"
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Уже скоро в Самарской области начнут цвести первоцветы — разные виды прострела и тюльпана, альпийская астра, весенний желтоцвет и майский ландыш. Многие из этих растений являются редкими или находятся под угрозой исчезновения. Они занесены в Красную книгу РФ и Красную книгу Самарской области.

- За уничтожение первоцветов грозит административная ответственность. Нарушителей будут наказывать штрафами, - рассказали в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, отметив, что в период цветения этих растений в регионе запланированы специальные рейды.

Согласно административному кодексу, за уничтожение редких или находящихся под угрозой исчезновения растений нарушителям придется заплатить штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей. Также у них изымут все сорванные цветы. А вот по региональному закону «Об административных правонарушениях на территории Самарской области» в случае выявления фактов уничтожения растений, занесенных в Красную книгу Самарской области, размер штрафа составит от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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