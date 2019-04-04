2019-04-04T18:44:30+03:00
Общество

В России начались продажи новой Lada Largus из Тольятти

Эта машина может работать на двух видах топлива
Кирилл КАРИМОВ
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Машина уже пользуется спросом у покупателейМашина уже пользуется спросом у покупателейФото: АвтоВАЗ
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В четверг, 4 апреля, дилеры АВТОВАЗа начали продажи новинки из Тольятти - Lada Largus, которая может работать на бензине и метане. Об этом сообщает пресс-служба автогиганта из Самарской области.

Семейство Largus CNG состоит из цельнометаллического фургона, 5-местного универсала и Lada Largus Cross. Авто оснащаются 16-клапанным двигателем объемом 1,6 л и механической коробкой передач. В машинах сохранен штатный 50-литровый бензобак, а природный газ закачивается в баллон объемом 90 л, рассчитанный на 22 кубометра сжатого метана. При полной заправке двухтопливное авто обладает запасом хода более 1000 км.

Минимальная комплектация фургона обойдется в 728 300 рублей. Цена пятиместного универсала- от 753 900 рублей, версии Cross - от 813 400 рублей. Всего до конца 2019 года в Тольятти собираются произвести 3500 битопливных универсалов на платформе B0.

ИСТОЧНИК KP.RU

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