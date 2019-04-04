Член Самарского штаба ОНФ Вадим Нуждин получил медаль от антимонопольщиков

СЕГОДНЯ 19:31 2019-04-04T19:31:16+03:00

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Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области, координатор проекта «За честные закупки» Вадим Нуждин был награжден медалью ФАС «За защиту конкуренции».

- За значительный вклад в обеспечение свободы конкуренции и активную работу по выявлению антиконкурентных соглашений, - говорится в приказе о награждении общественника.

Региональное отделение Общероссийского народного фронта активно содействует властям в выявлении нарушений и нарушителей. Доходит даже до уголовных дел, в том числе и коррупционной направленности. Один из ярких примеров — ситуация с руководством Почты России в регионе. Факты грубого нарушения трудовых обязанностей директора госкорпорации эксперты ОНФ расценили как нарушение этики госслужащего. По итогам проведенных проверок, руководитель был отстранен от должности.

ИСТОЧНИК KP.RU