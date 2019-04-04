2019-04-04T19:38:58+03:00
Происшествия

Менеджер самарского ПАО «Кузнецов» из-за подкупа попал на скамью подсудимых

Мужчина за четыре года получил несколько миллионов рублей
Кирилл КАРИМОВ
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Специалисту грозит немалый срокСпециалисту грозит немалый срокФото: Архив "КП"
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Начальник комплекса газотурбинных двигателей ПАО «Кузнецов» стал фигурантом уголовного дела, которое состоит из 27 эпизодов коммерческого подкупа. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Из материалов следствия известно, что мужчина с ноября 2009 по август 2013 года получил от представителя другой организации вознаграждение на сумму 8,5 млн рублей за ускорение ремонта двигателей, поставляемых указанной организацией.

Расследование уголовного дела завершено. Сейчас оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Промышленного района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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