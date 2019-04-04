На перекресте Волжского шоссе и Демократической в Самаре перевернулась узбекская иномарка

СЕГОДНЯ 21:21 2019-04-04T21:21:54+03:00

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В четверг, 4 апреля в Самаре произошло достаточно странное ДТП. На пересечении Волжского шоссе и улицы Демократической на ровном месте и без столкновения с другим авто перевернулась Daewoo Nexia. Об этом сообщают очевидцы в паблике «ДТП Самара».

- Не знаю, как так вышло, - вспоминает свидетель аварии Степан В. – Машина ехала быстро, наверное, рулем слишком дернул.

Водителю не самой безопасной легковушки крупно повезло – он не пострадал. Почему произошло ДТП сейчас предстоит разобраться правоохранителям.

ИСТОЧНИК KP.RU