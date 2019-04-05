2019-04-05T08:08:21+03:00
Происшествия

В Самарской области водитель фуры отправил патрульную машину в кювет: пострадали двое полицейских

Легковушке смяло всю левую часть
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Айдар Ниязов / ДТП 163 СамараФото: Айдар Ниязов / ДТП 163 СамараФото: vk.com
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В четверг, 4 апреля, около 13:30 на 84 км трассы «Подъезд к Оренбургу от М-5 «Урал» произошло серьезное ДТП. Там водитель грузовика столкнул полицейскую машину в кювет.

- По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля «Скания», двигаясь со стороны Самары в направлении Оренбурга, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Приора». От удара патрульный автомобиль перевернулась в правый кювет, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадали два инспектора ДПС: мужчины 30-ти и 36-ти лет. Пострадавших доставили в ближайшую больницу. Медики оказали им необходимую помощь и отпустили домой. В настоящее время по факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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