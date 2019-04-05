В Тольятти двум магазинам запретили торговать пивом возле больницы

СЕГОДНЯ 08:27 2019-04-05T08:27:08+03:00

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В Автозаводском районе Тольятти после прокурорской проверки закрыли два пивных магазина, которые принадлежали индивидуальным предпринимателям. Причиной этому стало то, что торговые точки находились вблизи от медицинского учреждения.

- Предприниматели продавали пиво в запрещенном для этого месте. Поэтому прокуратура района отправила в суд два иска с требованием закрыть незаконные магазины, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Суд полностью удовлетворил требования прокуроров и постановил прекратить деятельность этих торговых точек. В настоящее время пиво возле медучреждения больше не продается.

ИСТОЧНИК KP.RU