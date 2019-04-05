В Тольятти двум магазинам запретили торговать пивом возле больницы
Торговые точки прикрыли после прокурорской проверки
Магазины незаконно торговали пивом вблизи медучрежденияФото: Архив "КП"
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В Автозаводском районе Тольятти после прокурорской проверки закрыли два пивных магазина, которые принадлежали индивидуальным предпринимателям. Причиной этому стало то, что торговые точки находились вблизи от медицинского учреждения.
- Предприниматели продавали пиво в запрещенном для этого месте. Поэтому прокуратура района отправила в суд два иска с требованием закрыть незаконные магазины, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Суд полностью удовлетворил требования прокуроров и постановил прекратить деятельность этих торговых точек. В настоящее время пиво возле медучреждения больше не продается.
ИСТОЧНИК KP.RU