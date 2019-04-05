В Самаре собираются провести очередной митинг против мусорной реформы

СЕГОДНЯ 08:43 2019-04-05T08:43:38+03:00

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В Самаре на следующей неделе может пройти очередной митинг против роста цен и тарифов на вывоз мусора. Его хотят провести 20 апреля в сквере «Родина».

- В администрацию Самары подано уведомление на митинг против мусорных тарифов 20 апреля в 12:00 в сквере «Родина». Поскольку это гайд-парк, то митинг состоится в любом случае! - рассказал один из организаторов протестной акции, депутат Самарской губернской думы от партии КПРФ Михаил Матвеев.

Среди требований предстоящего митинга: уменьшение тарифа на вывоз мусора, а также предоставление права выбора на то, чтобы взимать плату с квадратного метра или с проживающих. Организаторы мероприятия планируют, что митинг соберет около 1000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU