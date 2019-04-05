В Самаре на перекрестке Kia протаранила полицейский УАЗ

СЕГОДНЯ 08:57 2019-04-05T08:57:47+03:00

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Утром в пятницу, 5 апреля, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП. Там на пересечении улиц Авроры и Партизанской столкнулись автомобиль Kia Rio и полицейская машина.

- Водитель иномарки не пропустил УАЗ полицейских, который ехал с проблесковыми маячками, - сообщают очевидцы в соцсетях.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Из-за аварии движение на перекрестке было на некоторое время немного затруднено.

Иномарка не пропустила полицейскую машину на перекресткеФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU