В Самаре на перекрестке Kia протаранила полицейский УАЗ
Авария обошлась без пострадавших
Фото: ДТП 163 СамараФото: vk.com
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Утром в пятницу, 5 апреля, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП. Там на пересечении улиц Авроры и Партизанской столкнулись автомобиль Kia Rio и полицейская машина.
- Водитель иномарки не пропустил УАЗ полицейских, который ехал с проблесковыми маячками, - сообщают очевидцы в соцсетях.
По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Из-за аварии движение на перекрестке было на некоторое время немного затруднено.
Иномарка не пропустила полицейскую машину на перекресткеФото: vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU