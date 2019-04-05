В Тольятти разыскивают пропавшего 13-летнего подростка

СЕГОДНЯ 09:12 2019-04-05T09:12:14+03:00

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В Тольятти родственники и волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда ведут поиск 13-летнего Александра Кузнецова. В минувшее воскресенье, 31 марта, мальчик ушел из дома, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 146-150 см, худощавого телосложения, короткие светлые волосы, серо-зеленые глаза. В день исчезновения мальчик был одет демисезонную куртку с капюшоном болотного цвета с синими вставками, синюю толстовку, темно-серые спортивные брюки и черные ботинки. На голове у него была белая вязаная шапка.

В настоящее время ведется инфопоиск. Инфорг поиска от ДПСО «Лиза Алерт»: Наталья. Телефон: 89277344687. Также все, кто что-либо знает о местонахождении Александра, могут сообщить об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU