В Самаре приставы за долги по кредиту арестовали ноутбук

СЕГОДНЯ 09:33 2019-04-05T09:33:05+03:00

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В Самаре приставы возбудили исполнительное производство в отношении местного жителя. Дело в том, что мужчина «забыл» о необходимости вносить платежи по кредиту и накопил долг в 54 тысячи рублей.

- Должника предупредили, что, если он вовремя не оплатит всю положенную сумму, то его заставят это сделать в принудительном порядке. Однако мужчина проигнорировал это предупреждение, - сообщили в УФССП по Самарской области.

Приставы выяснили, что у должника на банковском счете есть деньги. Их взыскали в счет уплаты долга. Но, чтобы полностью погасить задолженность, этих средств не хватило, поэтому приставы арестовали ноутбук самарца. Сразу после этого мужчина поспешил полностью оплатить долг.

ИСТОЧНИК KP.RU