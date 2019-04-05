Самарская область получит из федерального бюджета 55 млн рублей на модельные библиотеки
Деньги выделят в рамках нацпроекта «Культура»
В библиотеках обновят фонды и отремонтируют зданияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Правительство РФ выделило 700 млн рублей на создание в 38 регионах страны 110 модельных муниципальных библиотек. Деньги из федерального бюджета получит и Самарская область.
- Самарской области будет направлено 55 миллионов рублей. Деньги выделяются в рамках реализации национального проекта «Культура», - сообщается в распоряжении правительства РФ.
Планируется, что выделенные средства пойдут на обновление фондов библиотек, ремонт зданий и создания там современных информационных центров.
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ИСТОЧНИК KP.RU