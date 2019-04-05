В Самарской области в кафе прикрыли молельную комнату радикальных исламистов

СЕГОДНЯ 10:15 2019-04-05T10:15:34+03:00

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В Самарской области сотрудники ФСБ нашли незаконную молельную комнату, которую на постоянной основе посещали сторонники радикальной исламской идеологии.

- Религиозная группа проводила свои встречи на территории одного из кафе, расположенных в поселке Алексеевка Кинельского района. Ее лидером выступал 48-летний гражданин России, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

По данному факту правоохранителями была проведена проверка, по результатам которой в марте этого года лидеру религиозной группы внесли предупреждение о недопустимости осуществления экстремистской деятельности. В итоге деятельность молельной комнаты и религиозной группы была прекращена.

ИСТОЧНИК KP.RU