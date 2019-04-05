В Самарской области в кафе прикрыли молельную комнату радикальных исламистов
В Самарской области сотрудники ФСБ нашли незаконную молельную комнату, которую на постоянной основе посещали сторонники радикальной исламской идеологии.
- Религиозная группа проводила свои встречи на территории одного из кафе, расположенных в поселке Алексеевка Кинельского района. Ее лидером выступал 48-летний гражданин России, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.
По данному факту правоохранителями была проведена проверка, по результатам которой в марте этого года лидеру религиозной группы внесли предупреждение о недопустимости осуществления экстремистской деятельности. В итоге деятельность молельной комнаты и религиозной группы была прекращена.
ИСТОЧНИК KP.RU