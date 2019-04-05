2019-04-05T11:21:21+03:00
Общество

Плохо справлялся с работой: в Самаре директора крупнейшей УК отправили в отставку

Дело дошло до увольнения после многочисленных жалоб жителей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Жители неоднократно жаловались, что УК не реагирует на их обращенияЖители неоднократно жаловались, что УК не реагирует на их обращения
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В Самарской области начали исполнять поручение губернатора Дмитрия Азарова по наведению порядка в сфере ЖКХ. Первым «карающий меч» коснулся руководства крупнейшей управляющей компании ООО «ЖКС», которая входит в холдинг «ДомКом Инвест» и обслуживает 904 дома в Самаре.

- Жители региона крайне неудовлетворены качеством предоставляемых компанией услуг. Только за первые два месяца 2019 года в Госжилинспекцию региона поступило 2346 обращений по поводу некачественной работы компаний, входящих в холдинг «ДомКом Инвест», из них 1792 приходится на «ЖКС». Большинство жалоб жителей связано с тем, что эта УК либо вообще не реагирует на обращения, либо слишком затягивает сроки выполнения работ, - сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

В четверг, 4 апреля, заместитель председателя регионального правительства Александр Карпушкин провел встречу с представителями холдинга «ДомКом Инвест», в ходе которой было принято решение отправить в отставку исполнительного директора управляющей компании «ЖКС» Евгения Пономарева. С пятницы, 5 апреля, он там больше не работает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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