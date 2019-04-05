2019-04-05T10:58:30+03:00
Умные вещи

«Ростелеком» обеспечил защиту данных Средневолжской газовой компании в Самарской области

Сотрудники СВГК получили безопасный доступ в интернет
Кирилл КАРИМОВ
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«Ростелеком» организовал VPN-каналы для Средневолжской газовой компании. Все филиалы газоснабжающего предприятия в Самарской области получили безопасный доступ в интернет. Теперь сотрудники СВГК смогут работать в системе электронного документооборота и пользоваться защищенной корпоративной электронной почтой.

Елена Иванова, заместитель директора Самарского филиала компании «Ростелеком» – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами:

«Виртуальная сеть – оптимальное решение для предприятий, работающих с государственной тайной или персональными данными клиентов. Она обеспечивает сотрудникам удаленных офисов доступ к единым корпоративным ресурсам и позволяет безопасно работать с информацией. Данные внутри сети надежно защищены. VPN выбрали две трети крупных бизнес-партнеров «Ростелекома»: коммерческие предприятия, банковские структуры, государственные органы и специальные службы».

Виктор Жуков, начальник отдела эксплуатации оборудования и вычислительных сетей управления информационных технологий СВГК:

«Современные технологии передачи данных позволяют нам существенно расширить спектр сервисов, доступных в корпоративных сетях. Виртуальная частная сеть способна интегрировать разнородный трафик: голос, данные и видео. Используя преимущества VPN, мы можем проводить видеоконференции, передавать через интернет бухгалтерские документы и совершать звонки».

«Ростелеком» традиционно обеспечивает телекоммуникационными сервисами государственные и коммерческие структуры. Организация VPN возможна на местном, региональном и федеральном уровнях. Независимо от удаленности сетей клиента VPN обеспечивает их полную связанность, безопасность передачи данных и взаимодействие любых бизнес-приложений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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