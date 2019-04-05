В Самаре полицейские задержали «закладчика» с 1 кг наркотиков
В Самаре задержали 30-летнего безработного местного жителя, который промышлял закладкой наркотиков. Дома у мужчины полицейские нашли множество полиэтиленовых пакетиков с запрещенным веществом.
- Экспертиза показала, что в пакетиках находились метилэфедрон, мефедрон и амфетамин общей массой более 1 кг, что относится к крупному размеру, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Как выяснили полицейские, мужчина покупал наркотики через интернет, а потом реализовывал их мелкими дозами через тайники-закладки. За незаконный оборот наркотиков следователи возбудили в отношении самарца уголовное дело. Сейчас полицейские устанавливают каналы поставки запрещенных веществ.
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ИСТОЧНИК KP.RU