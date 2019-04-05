В Самаре полицейские задержали «закладчика» с 1 кг наркотиков

СЕГОДНЯ 11:17 2019-04-05T11:20:33+03:00

Безработный мужчина покупал запрещенные вещества через интернет, а потом продавал их

Изменить размер текста: A A

В Самаре задержали 30-летнего безработного местного жителя, который промышлял закладкой наркотиков. Дома у мужчины полицейские нашли множество полиэтиленовых пакетиков с запрещенным веществом.

- Экспертиза показала, что в пакетиках находились метилэфедрон, мефедрон и амфетамин общей массой более 1 кг, что относится к крупному размеру, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснили полицейские, мужчина покупал наркотики через интернет, а потом реализовывал их мелкими дозами через тайники-закладки. За незаконный оборот наркотиков следователи возбудили в отношении самарца уголовное дело. Сейчас полицейские устанавливают каналы поставки запрещенных веществ.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему Максим Горький сравнивал самарских хулиганов с ассасинами и за что их называли "горчичниками" 00:00 00:00

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/701376" frameborder="0"></iframe> В Самаре безработного мужчину поймали на закладке наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU