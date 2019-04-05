В Самаре пройдет кастинг в детское шоу талантов «Лучше всех» с Максимом Галкиным
В Самаре пройдет выездной кастинг детского шоу талантов «Лучше всех» с Максимом Галкиным, которое транслируется на Первом канале.
- Принять участие в кастинге дети в возрасте от 3 до 11 лет. Попробовать свои силы смогут те ребята, которые проявляют экстраординарные способности к творчеству, спорту или науке. К примеру, поют, танцуют, стоят на голове, показывают фокусы или чеканят мяч, - говорят организаторы мероприятия.
Кастинг пройдет в эти выходные, 6 и 7 апреля, в народном детском музыкально-хореографическом театре «Искорки» на проспекте Кирова, 145, офис 43. Записаться на кастинг можно по телефону: 8 (927) 209-48-42.
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ИСТОЧНИК KP.RU