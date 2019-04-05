2019-04-05T11:42:32+03:00
Общество

В Самаре пройдет кастинг в детское шоу талантов «Лучше всех» с Максимом Галкиным

Принять участие в этом мероприятии смогут талантливые дети в возрасте от 3 до 11 лет
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
В прошлом году трехлетняя девочка из Самары уже показала свои таланты на федеральном каналеВ прошлом году трехлетняя девочка из Самары уже показала свои таланты на федеральном канале
Изменить размер текста:

В Самаре пройдет выездной кастинг детского шоу талантов «Лучше всех» с Максимом Галкиным, которое транслируется на Первом канале.

- Принять участие в кастинге дети в возрасте от 3 до 11 лет. Попробовать свои силы смогут те ребята, которые проявляют экстраординарные способности к творчеству, спорту или науке. К примеру, поют, танцуют, стоят на голове, показывают фокусы или чеканят мяч, - говорят организаторы мероприятия.

Кастинг пройдет в эти выходные, 6 и 7 апреля, в народном детском музыкально-хореографическом театре «Искорки» на проспекте Кирова, 145, офис 43. Записаться на кастинг можно по телефону: 8 (927) 209-48-42.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Призматоид от икосаэдра отличишь? Трехлетняя Алиса из Самары поразила Галкина знанием сложнейших фигур

В свои три года Алиса разбирается в геометрических фигурах получше любого профессора (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МегаФон - лучшая телекоммуникационная компания для старта карьеры
Суд арестовал банковские счета УК в Сызрани за долги перед теплоэнергетиками
Дмитрий Шляхтин подтвердил, что Самара подала заявку на проведение финала Кубка России по футболу 2018/2019
Молодежь КНПЗ и СГИКа поздравила детей с Днем театра
В Тольятти поймали преступника, который 2 года назад зарезал мужчину в Литве
Нападающего ХК «Лада» Артурса Озолиньша вызвали в сборную Латвии
Именная косметика и украшения: супруга самарского олигарха Ксения Царицына рассказала, что ей подарили на день рождения
Стало известно, кто прочтет текст Тотального диктанта-2019 для самарцев
Генпрокуратуру РФ попросили проверить миллионный недострой МТЛ «Арена»-2 в Самаре
Тотальный диктант в Самаре можно будет написать на 11 площадках
Защитника «Крыльев Советов» Никиту Котина вызвали в юношескую сборную России на Евро-2019
В Самаре для желающих поучаствовать в субботниках откроют пункты выдачи инвентаря
В Самаре полицейские задержали «закладчика» с 1 кг наркотиков
«Ростелеком» обеспечил защиту данных Средневолжской газовой компании в Самарской области
Плохо справлялся с работой: в Самаре директора крупнейшей УК отправили в отставку
В Самарской области в кафе прикрыли молельную комнату радикальных исламистов
Самарская область получит из федерального бюджета 55 млн рублей на модельные библиотеки
Баскетболисты «Самары» сыграют в полуфинале Суперлиги с Темп-СУМЗ-УГМК
В Самаре приставы за долги по кредиту арестовали ноутбук
В Тольятти разыскивают пропавшего 13-летнего подростка