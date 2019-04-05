В Самаре для желающих поучаствовать в субботниках откроют пункты выдачи инвентаря
В Самаре проводится месячник по благоустройству. В его рамках в областной столице пройдут 3 общегородских субботника (6, 13 и 20 апреля) и 4 муниципальных средника.
- В Самаре уже распределили участки, которые будут приводить в порядок обслуживающие организации. Также главы районов заключили дополнительные контракты на уборку незакрепленных территорий и вывоз мусора, - отметили в городской администрации.
Кроме того, для тех, кто захочет принять участие в субботниках, в каждом районе будут работать пункты выдачи инвентаря. Наличие оборудования и его состояние уже проверили специалисты. Отметим, что в рамках месячника планируется провести уборку и вывоз снега, помыть дороги, восстановить и покрасить дорожные знаки, световые опоры, ограждения и мусорные контейнеры, а также нанести дорожную разметку и провести озеленение территории.
ИСТОЧНИК KP.RU