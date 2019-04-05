Защитника «Крыльев Советов» Никиту Котина вызвали в юношескую сборную России на Евро-2019

СЕГОДНЯ 12:01 2019-04-05T12:01:51+03:00

Турнир пройдет с 3 по 20 мая

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Защитник молодежного состава «Крыльев Советов» Никита Котин получил вызов в юношескую сборную России 2002 года рождения для участия в финальном турнире чемпионата Европы 2019, который будет проходить в Ирландии. Об этом сообщает пресс-служба «Крыльев».

- Защитник молодежного состава «Крыльев Советов» Никита Котин получил вызов в юношескую сборную России 2002 года рождения (главный тренер Дмитрий Хомуха) для участия в финальном турнире Чемпионата Европы 2019 в Ирландии, - говорится в сообщении.

Евро-2019 пройдет с 3 по 20 мая в Дублине.

ИСТОЧНИК KP.RU