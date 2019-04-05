Защитника «Крыльев Советов» Никиту Котина вызвали в юношескую сборную России на Евро-2019
Турнир пройдет с 3 по 20 мая
Никита КотинФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Защитник молодежного состава «Крыльев Советов» Никита Котин получил вызов в юношескую сборную России 2002 года рождения для участия в финальном турнире чемпионата Европы 2019, который будет проходить в Ирландии. Об этом сообщает пресс-служба «Крыльев».
- Защитник молодежного состава «Крыльев Советов» Никита Котин получил вызов в юношескую сборную России 2002 года рождения (главный тренер Дмитрий Хомуха) для участия в финальном турнире Чемпионата Европы 2019 в Ирландии, - говорится в сообщении.
Евро-2019 пройдет с 3 по 20 мая в Дублине.
ИСТОЧНИК KP.RU