Тотальный диктант в Самаре можно будет написать на 11 площадках

СЕГОДНЯ 12:17 2019-04-05T12:17:17+03:00

Написать диктант можно как на массовой площадке, в большой аудитории, так и на маленькой. Фото: Архив "КП"

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Тотальный диктант-2019 в Самаре можно будет написать на 11 площадках. Посмотреть их можно будет на официальном сайте акции. Об этом корреспонденту «КП-Самара» рассказала координатор Тотального диктанта в Самаре Елена Бондарчук.

- Пройдет диктант 13 апреля. В Самаре будет работать 11 площадок. Чтобы приять участие в акции, нужно зайти на сайт, найти страничку Самары, выбрать площадку и зарегистрироваться, - сказала Елена Бондарчук.

Написать диктант можно как на массовой площадке, в большой аудитории, так и на маленькой. Однако с последней есть сложности.

- Если вы хотите поучаствовать в массовом действе, то имеет смысл записаться на площадку Самарского университета. Если вы хотите более компактный вариант, то лучше записаться на маленькую площадку. Как правило, это библиотеки. Но есть некоторая сложность – все места на таких маленьких площадках зарезервированы. Но у нас всегда есть огромный резерв, чтобы все желающие смогли прийти на массовую площадку, - отметила Елена Бондарчук.

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ИСТОЧНИК KP.RU