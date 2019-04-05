2019-04-05T13:37:32+03:00
Общество

Генпрокуратуру РФ попросили проверить миллионный недострой МТЛ «Арена»-2 в Самаре

Здание построили в 2014 году, но до сих пор не ввели в эксплуатацию
Анастасия ФИЛАТОВА
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Спортивный комплекс пустует уже несколько летСпортивный комплекс пустует уже несколько летФото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Генеральная прокуратура РФ может провести проверку «золотого недостроя» на улице Советской Армии. Речь идет о спортивном комплексе МТЛ «Арена»-2, который был построен в 2014 году и с тех пор никак не эксплуатируется. Сейчас здание разрушается из-за грунтовых вод.

- Направил запрос Генпрокурору Юрию Чайке о привлечении к ответственности самарских чиновников, по халатности которых на воздух выброшено 580 млн рублей. Он принял депутатский запрос, - сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Напомним, что МТЛ «Арена»-2 строился с 2007 по 2014 год при прежнем губернаторе Самарской области Николае Меркушкине. В 2014 году комплекс торжественно открыли, но буквально спустя полгода его закрыли. По мнению народного избранника, при проектировании и строительстве здания были допущены ошибки. Недавно в МТЛ «Арена»-2 побывали с проверкой активисты Общероссийского народного фронта. Они захватили с собой красные ленточки, каждая – сшита из двух. В дальнейшем их отправили ответственным лицам и организациям, которые отвечали за объект или были на его открытии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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