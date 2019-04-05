2019-04-05T13:17:12+03:00
Общество

Стало известно, кто прочтет текст Тотального диктанта-2019 для самарцев

Дикторами на площадках будут работать актеры и филологи
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Пройдет Тотальный диктант 13 апреляПройдет Тотальный диктант 13 апреляФото: "КП" Архив
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Стало известно, кто прочтет текст Тотального диктанта-2019 для самарцев. Напомним, в городе будет работать 11 площадок, где каждый сможет проверить свои знания. Дикторами в этом году выступят актеры и филологи. В частности, главный режиссер и актер Самарского академического театра драмы Валерий Гришко, актер театра-студии «Грань» Даниил Богомолов, актриса самарского драм театра Ольга Жукова, доктора наук и профессора Надежда Илюхина, Андрей Растегаев, Михаил Перепелкин. Об этом корреспонденту «КП-Самара» рассказала куратор акции Елена Бондарчук.

Напомним, пройдет Тотальный диктант 13 апреля. Начало – в 15:00 по самарскому времени. О том, как принять участие в Тотальном диктанте, читайте на сайте samara.kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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