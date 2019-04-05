2019-04-05T13:19:22+03:00
Общество

Именная косметика и украшения: супруга самарского олигарха Ксения Царицына рассказала, что ей подарили на день рождения

Модель скромно отметила свой праздник вместе с семьей в Дубае
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Ксения ЦарицынаФото: Ксения ЦарицынаФото: Instagram.com
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Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царцына отпраздновала свой день рождения. 4 апреля модели исполнилось 27 лет.

- Уже 27. Время, пожалуйста, остановись, - написала Ксения на своей странице в Инстаграме.

Вот так украсили комнату Ксении на ее день рождения Фото: Instagram.com

Вот так украсили комнату Ксении на ее день рожденияФото: Instagram.com

Судя по фотографиям в соцсети, свой день рождения модель отметила в Дубае, где она живет последние несколько лет вместе с семьей, и прошло это довольно скромно. Несмотря на это, она получила дорогие подарки. Муж преподнес ей украшения от ювелирного дома Cartier, а пасынок - именной набор косметики.

Кроме того, комнату в доме, где живет супруга олигарха, украсили шарами и надписью «С днем рождения!» на английском языке, а на кровати выложили имя «Ксения» из лепестков роз. Также в этот день именинница успела побывать на пляже в компании с огромной охапкой разноцветных шаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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