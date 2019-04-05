2019-04-05T13:22:45+03:00
Спорт

Нападающего ХК «Лада» Артурса Озолиньша вызвали в сборную Латвии

Вместе с национальной командой хоккеист будет готовиться к чемпионату мира
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
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Форварда хоккейного клуба «Лада» Артурса Озолиньша вызвали в сборную Латвии. Вместе с национальной командой он будет готовиться к чемпионату мира, сообщает пресс-служба тольяттинской команды.

- Хоккеист тольяттинского клуба Артурс Озолиньш получил вызов в национальную сборную Латвии для подготовки к чемпионату мира. Тренировочный сбор национальной команды Латвии по хоккею с шайбой начнется 8 апреля. Сам чемпионат мира пройдет в Словакии с 10 по 26 мая, - говорится в сообщении.

Напомним, Озолиньш выступает в «Ладе» лета прошлого года. Он перешел в Тольятти из красноярского «Сокола».

ИСТОЧНИК KP.RU

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