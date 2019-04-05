В Тольятти поймали преступника, который 2 года назад зарезал мужчину в Литве

СЕГОДНЯ 13:38 2019-04-05T13:40:03+03:00

Подозреваемый не стал отрицать свою вину и сознался в содеянном

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В Тольятти полицейские задержали местного жителя, которого подозревают в убийстве человека. Преступление произошло в Литве 2 года назад.

- По версии следствия, 26 марта 2017 года тольяттинец, находясь в квартире дома, расположенного на улице Вилкпедес в Вильнюсе, поссорился с 28-летним мужчиной. В ходе разборок он схватил нож и ударил им оппонента. В дальнейшем от полученного ранения мужчина скончался, - сообщили в СУ СК по Самарской области.

Недавно материалы проверки правоохранителей Литвы поступили тольяттинским следователям. По факту произошедшего они возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В течение суток после этого подозреваемого нашли и задержали. В настоящее время решается вопрос об избрании тольяттинцу меры пресечения в виде заключения под стражей. Насколько известно, мужчина сознался в содеянном. Сейчас следователи продолжают выяснять все детали преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU