Молодежь КНПЗ и СГИКа поздравила детей с Днем театра

СЕГОДНЯ 13:45 2019-04-05T13:56:23+03:00

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Студенты Самарского государственного института культуры показали ребятам несколько этюдов и даже раскрыли тайны «закулисья». Под восхищенными взорами детей ожили куклы – тростевые, марионетки, гапитные петрушки и простейшие, состоящие всего лишь из кисти актеров и шарика на указательном пальце вместо головы. Самые смелые юные зрители примерили на руку кукол и даже попытались управлять марионетками.

- В нашем интернате обучаются дети, имеющие нарушения интеллектуальной сферы развития, - рассказала директор школы-интерната №111 Светлана Соловых. – Расстройства аутистического спектра, синдром Дауна – все дети разные, но каждый из них подлежит коррекции при должном подходе. Театральное искусство является отличным положительным инструментом воздействия, добрые зрелища – как раз то, что им необходимо.

После кукольного представления веселье продолжилось: молодые специалисты Куйбышевского НПЗ подготовили для ребят интерактивную программу с танцами, играми, конкурсами и викторинами.

- Я занималась волонтерской работой с детьми в школе, в университете и была рада узнать, что на заводе эту деятельность можно продолжить, - улыбается лаборант химического анализа АО «КНПЗ» Анастасия Островская. – Оказалось, что на предприятии много людей с такой же потребностью как у меня – кому-то помочь, порадовать, сделать добро. Для меня как человека это бесценно.

Дети получили не только положительные эмоции и опыт, но и сладкие подарки от заводчан.

ИСТОЧНИК KP.RU