2019-04-05T13:56:23+03:00
Общество

Молодежь КНПЗ и СГИКа поздравила детей с Днем театра

Праздник прошел в самарской школе-интернате №111
Анна ФЕДОРОВА
Поделиться:
После представления ребята подружились с "живыми" куклами.После представления ребята подружились с "живыми" куклами.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Студенты Самарского государственного института культуры показали ребятам несколько этюдов и даже раскрыли тайны «закулисья». Под восхищенными взорами детей ожили куклы – тростевые, марионетки, гапитные петрушки и простейшие, состоящие всего лишь из кисти актеров и шарика на указательном пальце вместо головы. Самые смелые юные зрители примерили на руку кукол и даже попытались управлять марионетками.

- В нашем интернате обучаются дети, имеющие нарушения интеллектуальной сферы развития, - рассказала директор школы-интерната №111 Светлана Соловых. – Расстройства аутистического спектра, синдром Дауна – все дети разные, но каждый из них подлежит коррекции при должном подходе. Театральное искусство является отличным положительным инструментом воздействия, добрые зрелища – как раз то, что им необходимо.

После кукольного представления веселье продолжилось: молодые специалисты Куйбышевского НПЗ подготовили для ребят интерактивную программу с танцами, играми, конкурсами и викторинами.

- Я занималась волонтерской работой с детьми в школе, в университете и была рада узнать, что на заводе эту деятельность можно продолжить, - улыбается лаборант химического анализа АО «КНПЗ» Анастасия Островская. – Оказалось, что на предприятии много людей с такой же потребностью как у меня – кому-то помочь, порадовать, сделать добро. Для меня как человека это бесценно.

Дети получили не только положительные эмоции и опыт, но и сладкие подарки от заводчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МегаФон - лучшая телекоммуникационная компания для старта карьеры
Суд арестовал банковские счета УК в Сызрани за долги перед теплоэнергетиками
Дмитрий Шляхтин подтвердил, что Самара подала заявку на проведение финала Кубка России по футболу 2018/2019
В Тольятти поймали преступника, который 2 года назад зарезал мужчину в Литве
Нападающего ХК «Лада» Артурса Озолиньша вызвали в сборную Латвии
Именная косметика и украшения: супруга самарского олигарха Ксения Царицына рассказала, что ей подарили на день рождения
Стало известно, кто прочтет текст Тотального диктанта-2019 для самарцев
Генпрокуратуру РФ попросили проверить миллионный недострой МТЛ «Арена»-2 в Самаре
Тотальный диктант в Самаре можно будет написать на 11 площадках
Защитника «Крыльев Советов» Никиту Котина вызвали в юношескую сборную России на Евро-2019
В Самаре для желающих поучаствовать в субботниках откроют пункты выдачи инвентаря
В Самаре пройдет кастинг в детское шоу талантов «Лучше всех» с Максимом Галкиным
В Самаре полицейские задержали «закладчика» с 1 кг наркотиков
«Ростелеком» обеспечил защиту данных Средневолжской газовой компании в Самарской области
Плохо справлялся с работой: в Самаре директора крупнейшей УК отправили в отставку
В Самарской области в кафе прикрыли молельную комнату радикальных исламистов
Самарская область получит из федерального бюджета 55 млн рублей на модельные библиотеки
Баскетболисты «Самары» сыграют в полуфинале Суперлиги с Темп-СУМЗ-УГМК
В Самаре приставы за долги по кредиту арестовали ноутбук
В Тольятти разыскивают пропавшего 13-летнего подростка