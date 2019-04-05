Дмитрий Шляхтин подтвердил, что Самара подала заявку на проведение финала Кубка России по футболу 2018/2019

СЕГОДНЯ 13:47 2019-04-05T13:47:36+03:00

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Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин подтвердил, что Самара претендует на проведение финала Кубка России по футболу сезона 2018/2019. Город подал заявку в РФС.

- Самара действительно хочет принять финал Кубка России. Заявку в РФС мы уже подали. Не знаю, кто является нашими конкурентами за право проведения этого матча, но «Лужники», кажется, не среди них, ведь там в два раза больше посадочных мест, - приводит слова Шляхтина «Чемпионат».

Матч может пройти на «Самара Арене». Напомним, сейчас идут полуфиналы турнира. В первом матче «Урал» в Екатеринбурге обыграл тульский «Арсенал» 1:0, а «Локомотив» и «Ростов» в Москве сыграли вничью 2:2. Ответные игры пройдут 15 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU