Дмитрий Шляхтин подтвердил, что Самара подала заявку на проведение финала Кубка России по футболу 2018/2019
Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин подтвердил, что Самара претендует на проведение финала Кубка России по футболу сезона 2018/2019. Город подал заявку в РФС.
- Самара действительно хочет принять финал Кубка России. Заявку в РФС мы уже подали. Не знаю, кто является нашими конкурентами за право проведения этого матча, но «Лужники», кажется, не среди них, ведь там в два раза больше посадочных мест, - приводит слова Шляхтина «Чемпионат».
Матч может пройти на «Самара Арене». Напомним, сейчас идут полуфиналы турнира. В первом матче «Урал» в Екатеринбурге обыграл тульский «Арсенал» 1:0, а «Локомотив» и «Ростов» в Москве сыграли вничью 2:2. Ответные игры пройдут 15 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU