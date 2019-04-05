2019-04-05T13:58:14+03:00
Общество

Суд арестовал банковские счета УК в Сызрани за долги перед теплоэнергетиками

Под «заморозку» попали более 193 млн рублей компании
Анастасия ФИЛАТОВА
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Судебное разбирательство инициировало внешнее управление МУП "ЖЭС"Судебное разбирательство инициировало внешнее управление МУП "ЖЭС"Фото: Архив "КП"
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Арбитражный суд Самарской области наложил арест на банковские счета сызранского ООО «Управляющая компания «Центр». Под арест попали более 193 миллионов рублей, принадлежащие организации.

- В последние годы УК игнорировала счета МУП «ЖЭС», объясняя это неплатежами населения. В итоге муниципальное предприятие накопило долги перед теплоэнергетиками. Это привело к тому, что в 2018 году МУП признали банкротом и ввели там внешнее управление, - рассказали в пресс-службе самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Напомним, что с недавних пор МУП «ЖЭС» является единственным перепродавцом в Сызрани, который имеет договор с теплоэнергетиками. Сейчас внешнее управление занимается финансовым оздоровлением предприятия. Именно оно инициировало судебное разбирательство в отношении управляющей компании «Центр».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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