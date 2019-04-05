Суд арестовал банковские счета УК в Сызрани за долги перед теплоэнергетиками
Арбитражный суд Самарской области наложил арест на банковские счета сызранского ООО «Управляющая компания «Центр». Под арест попали более 193 миллионов рублей, принадлежащие организации.
- В последние годы УК игнорировала счета МУП «ЖЭС», объясняя это неплатежами населения. В итоге муниципальное предприятие накопило долги перед теплоэнергетиками. Это привело к тому, что в 2018 году МУП признали банкротом и ввели там внешнее управление, - рассказали в пресс-службе самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».
Напомним, что с недавних пор МУП «ЖЭС» является единственным перепродавцом в Сызрани, который имеет договор с теплоэнергетиками. Сейчас внешнее управление занимается финансовым оздоровлением предприятия. Именно оно инициировало судебное разбирательство в отношении управляющей компании «Центр».
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ИСТОЧНИК KP.RU