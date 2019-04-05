В общественном транспорте в Самаре на загруженных маршрутах собираются установить валидаторы без турникетов

СЕГОДНЯ 14:38 2019-04-05T14:55:37+03:00

Рассказали чиновники и то, почему в Москве решили отказаться от турникетов. Фото: Архив "КП"

По словам чиновников, турникеты на всех маршрутах уберут, когда у самарцев сформируется привычка быстро платить за проезд безналичным способом

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В департаменте транспорта Самары рассказали, как планируют развивать бескондукторную оплату в общественном транспорте города. В частности, на загруженных маршрутах собираются установить валидаторы (устройство для оплаты проезда) без турникетов.

- На загруженных самарских маршрутах запланировано использование валидаторов без турникетов. Этой логики придерживается и столичный общественный транспорт - малозагруженных маршрутов там попросту не осталось, необходимость в турникетах сошла не нет, - говорится в сообщении дептранса.

Рассказали чиновники и то, почему в Москве решили отказаться от турникетов.

- Турникеты в наземном транспорте Москвы отменили не в силу их бесполезности, как некоторые утверждают, а по причине того, что у пассажиров (за то время, пока использовались турникеты) сформировалась привычка упорядоченно и оперативно оплачивать проезд безналичным способом. Когда у пассажиров Самары сформируются аналогичные привычки и навыки, можно будет говорить о том, что необходимости в применении турникетов на малозагруженных маршрутах нет, - рассказали в департаменте транспорта Самары.

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ИСТОЧНИК KP.RU