В Самаре изменится движение автобусов № 9

СЕГОДНЯ 14:50 2019-04-05T14:50:39+03:00

Все машины этого маршрута перевели на полный день работы

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С пятницы, 5 апреля, автобусы № 9, которые курсируют между заводом «Металлург» и поселком Мясокомбинат, начнут работать по новому расписанию.

- Сейчас маршрут обслуживают 4 автобуса. Один из них работал по короткому маршруту — от станции метро «Победа» до поселка Мясокомбината, а второй — только в утреннее и вечернее время. На основе пожеланий пассажиров мы решили изменить график их движения, - рассказали в компании «СамараАвтоГаз».

Как отмечают представители перевозчика, теперь все автобусы № 9 будут работать по полному маршруту в течение всего рабочего дня. Данные изменения позволят сократить интервал движения автобусов с 30 до 20 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU