В Самаре изменится движение автобусов № 9
С пятницы, 5 апреля, автобусы № 9, которые курсируют между заводом «Металлург» и поселком Мясокомбинат, начнут работать по новому расписанию.
- Сейчас маршрут обслуживают 4 автобуса. Один из них работал по короткому маршруту — от станции метро «Победа» до поселка Мясокомбината, а второй — только в утреннее и вечернее время. На основе пожеланий пассажиров мы решили изменить график их движения, - рассказали в компании «СамараАвтоГаз».
Как отмечают представители перевозчика, теперь все автобусы № 9 будут работать по полному маршруту в течение всего рабочего дня. Данные изменения позволят сократить интервал движения автобусов с 30 до 20 минут.
ИСТОЧНИК KP.RU