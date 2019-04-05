2019-04-05T14:50:39+03:00
Общество

В Самаре изменится движение автобусов № 9

Все машины этого маршрута перевели на полный день работы
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Автобус курсирует от завода «Металлург» до поселка Мясокомбинат / Фото: СамараАвтоГазАвтобус курсирует от завода «Металлург» до поселка Мясокомбинат / Фото: СамараАвтоГаз
Изменить размер текста:

С пятницы, 5 апреля, автобусы № 9, которые курсируют между заводом «Металлург» и поселком Мясокомбинат, начнут работать по новому расписанию.

- Сейчас маршрут обслуживают 4 автобуса. Один из них работал по короткому маршруту — от станции метро «Победа» до поселка Мясокомбината, а второй — только в утреннее и вечернее время. На основе пожеланий пассажиров мы решили изменить график их движения, - рассказали в компании «СамараАвтоГаз».

Как отмечают представители перевозчика, теперь все автобусы № 9 будут работать по полному маршруту в течение всего рабочего дня. Данные изменения позволят сократить интервал движения автобусов с 30 до 20 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре троллейбусы временно перестанут ездить в Куйбышевский район
В Самаре на два дня перекроют улицу Ткачевскую
В Сызрани поиски бобров на реке закончились находкой «мусорных плотин»
В Самаре на проспекте Кирова в выходные закроют движение трамваев № 8 и 25
Капитан хоккейной «Лады» Константин Майоров продлил контракт с клубом
Самарские граффити номинированы на «Оскар Интернета» - премию Webby Award
Всех эвакуировали: в самарском ТЦ «Вива Лэнд» сработала пожарная тревога
Возле Октябрьска могут построить мост через Волгу
В общественном транспорте в Самаре на загруженных маршрутах собираются установить валидаторы без турникетов
Шла не по «зебре»: в Самаре водитель «Приоры» сбил женщину
В Самаре возле дома на Ташкентской нашли труп мужчины
МегаФон - лучшая телекоммуникационная компания для старта карьеры