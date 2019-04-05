2019-04-05T15:46:12+03:00
Происшествия

Всех эвакуировали: в самарском ТЦ «Вива Лэнд» сработала пожарная тревога

Как оказалось, датчики сработали из-за перегрева масла в гипермаркете
Анастасия ФИЛАТОВА
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На место ЧП выезжали сотрудники МЧСНа место ЧП выезжали сотрудники МЧСФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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Днем в пятницу, 5 апреля, в торговом центре «Вива Лэнд» в Самаре произошло ЧП. Там сработала пожарная сигнализация, после чего всех сотрудников и посетителей срочно вывели из здания.

- Пожарные датчики сработали на небольшой перегрев масла в производственном цеху гипермаркета «Карусель», - сообщили представители торгового центра на своей странице в соцсети.

Представители «Вива Лэнда» также добавили, что служба безопасности ТРК и сотрудники МЧС быстро и слаженно сработали в данной ситуации. Эвакуация прошла спокойно и без происшествий. В ближайшее время торговый центр возобновит свою работу в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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