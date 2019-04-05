Самарские граффити номинированы на «Оскар Интернета» - премию Webby Award

СЕГОДНЯ 15:47 2019-04-05T15:47:48+03:00

Все желающие могут проголосовать за них на сайте премии

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Самарский граффити-проект «Истории чемпионов» номинирован на одну из старейших интернет-премий, нью-йоркскую Webby Award. За граффити, которые появились в городе к ЧМ-2018, можно проголосовать на сайте премии.

Напомним, «Истории чемпионов» - серия стрит-арт работ известных уличных художников, которая появилась к чемпионату мира по футболу. Всего картин по городу 11. Среди них знаменитая «рука бога» Диего Марадоны, истории из карьеры Зидана как игрока, так и тренера, поцелуй в лысину Бартеза от Лорана Блана, прыжок Льва Яшина и многие другие моменты.

Картины на фасадах самарских домов (и не только) создавали Миша MOST, Vova Nootk, Андрей Сяйлев, Артем Стефанов и другие известные стрит-арт художники.

ИСТОЧНИК KP.RU